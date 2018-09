Michaela Dorfmeister: Startschuss ins neue Leben

Wege aus der Krise

„Jetzt erst recht - Wege aus der Krise“ heißt das neue Lebensmotto. Nicht einfach so dahergeredet. Dorfmeister lebt diesen Vorsatz. Mehr denn je. Und will nun mit Freundin und Profilerin Patricia Staniek Vorträge machen, für Unternehmen Seminare anbieten. „Was lernt man aus Tiefschlägen, wie setzte ich mir wieder Ziele. Mein Leben ist nicht nach Wunsch gelaufen. Aber aufzugeben ist keine Option“, so die 45-Jährige ehrlich. Hat ja auch im Sport bestens geklappt. Bei der WM 2005 dreimal am Start, dreimal das Ziel nicht gesehen. Ein Jahr später wurde das einstige Ski-Idol Doppel-Olympiasiegerin in Turin. Das sagt wohl alles