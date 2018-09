Enrique soll eine neue „Bestie“ erschaffen

Erfolgreicher Umbruch

„Das mag ich am liebsten“, erklärte er. Southgate gegen LigaIm Gegensatz zu Spanien hat England den Umbruch erfolgreich vollzogen. Das belegt das Semifinale bei der WM. Doch die Premier League macht Southgate Sorgen. „Unsere Auswahl an Spielern wird kleiner und kleiner“, warnt er. „Nur 30 Prozent der Spielzeit in unserer Liga werden von Engländern bestritten.“ Obwohl der Nachwuchs zuletzt viele Trophäen eroberte. An Motivation mangelt es den vorhandenen Akteuren jedenfalls nicht. „Im Wembley ein Match gegen Spanien, was gibt’s Schöneres?“, freut sich Harry Kane.