Schulstress für zuckerkranke Kinder

Für die optimale Betreuung braucht es fünf Säulen beziehungsweise fünf Personengruppen, die gut informiert und abgestimmt interagieren sollten: Die Sprösslinge selbst, die man mit altersgerechten Schulungen, idealerweise in Diabetes-Zentren, sehr gut stärken kann, damit Sie selbst kompetente Entscheidungen treffen können. Die Eltern, welche durch klare Kommunikation an Kinder und Lehrer Unterstützung geben. Zum Beispiel sollten Infos über typische Unterzuckerungssymptome oder eindeutige Angaben über erlaubte Nahrung gemacht werden. Beschreibungen und Handlungsanweisungen, am besten schriftlich, schaffen Klarheit und geben Sicherheit. Weiters braucht es die Pädagogen, auf deren Seite es jedoch noch Informationsmängel rund um das Thema gibt. Um diese Lücken zu schließen, wird demnächst ein spezielles Fortbildungsmodul gemeinsam von ÖDG (Österr. Diabetesgesellschaft) und ÖDV (Österr. Diabetikervereinigung) angeboten. Schulärzte können bei der Vermittlung medizinischer Themen ebenfalls wertvolle Unterstützung liefern. Und zuletzt eine sehr wichtige, aber kaum bekannte Säule: die Diabetes-Nannys. Diese Berater kommen in die Lehranstalt, begleiten und schulen dort das Personal im Umgang mit Typ-1-Diabetikern.