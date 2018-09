Österreich durch 4:1 gegen Finnland auf Platz 2!

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen hat die Qualifikationsgruppe 7 für die WM 2019 nach einem 4:1 gegen Finnland auf dem zweiten Platz abgeschlossen! Damit gelang am Dienstag in Wiener Neustadt ein mehr als versöhnlicher Abschluss, nachdem schon zuvor festgestanden war, dass das Play-off der vier besten Gruppen-Zweiten außer Reichweite lag. Nicole Billa (14.) und Sarah Zadrazil (34.) sorgten für die Führung. Die Finninnen kamen durch Linda Sällström unmittelbar vor der Pause zum Anschluss (45.). Nur vier Minuten nach Seitenwechsel stellte Viktoria Pinther den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (49.). Den Endstand fixierte Billa mit ihrem zweiten Tor (68.).