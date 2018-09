ÖGB-Präsident kämpferisch, droht Generalstreik?

Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ hatten im Juli noch vor der Sommerpause die Einführung des 12-Stunden-Tages durchgezogen, was zu heftigen Protesten geführt hatte. Demnach sind ab sofort 20 Überstunden pro Woche erlaubt. Bisher waren grundsätzlich 320 Überstunden pro Jahr zulässig. Den einzigen Schutz, so die Arbeiterkammer, biete jetzt nur mehr die EU-Arbeitszeitrichtlinie, derzufolge in einem Zeitraum von 17 Wochen 48 Stunden pro Woche nicht überschritten werden dürfen. Eine in der Praxis schwer überprüfbare Regelung, wie AK-Präsidentin Renate Anderl findet. Sie bleibt bei ihrer Kritik: „Der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche kostet die Arbeitnehmer Freizeit und Gesundheit.“