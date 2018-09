Heftig! Hier „zerhackt“ Thiem seinen Schläger

Thiem-Coach Günter Bresnik war mit der Leistung seines Schützlings erneut zufrieden. „Fritz hat die ersten zwei Sätze, auch von hinten richtig gut gespielt, servieren tut er sowieso wie ein Ochse. Dominic hat ihn da halt zu wenig unter Druck gesetzt, dann kann so was passieren.“ Dass Thiem nun wieder im Achtelfinale in Flushing Meadows steht, findet Bresnik „ausgezeichnet“, zumal der Saisonverlauf seit den French Open in Paris ja gar nicht nach Wunsch verlaufen war.