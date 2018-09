Alaba-Konkurrent Bernat verlässt den FC Bayern

Kocac sieht in Boateng einen wichtigen Baustein, um die hohen Saisonziele in seinem ersten Jahr in München zu erreichen. Der frühere Salzburg-Co-Trainer rechnet nicht damit, dass der bald 30-Jährige nach dem nicht nachgekommenen Wechselwunsch Motivationsprobleme haben werde. „Jerome ist ein absoluter Vollprofi“, meinte Kovac. „Er wird sich aufopfern für den Klub.“