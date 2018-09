Wahnsinn: „Dosen-Duell“ - Salzburg gegen Leipzig!

Die Würfel sind gefallen! In der Gruppenphase der Europa League kommt es zu einem Duell der beiden Red-Bull-Klubs. Österreichs Meister Salzburg trifft in Gruppe B unter anderem auf den ebenfalls vom Getränkekonzern finanzierten deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Das ergab die Auslosung Freitagmittag in Monaco.