Österreicher übersiedeln nur selten und ungern

Rund zwei Drittel der Ende vergangenen Jahres befragten rund 1000 Österreicher sehen das Thema Umzug pragmatisch - sie siedelten, wenn sie es für nötig erachteten. Zudem zeigte sich in der von Integral Markt- und Meinungsforschung für ImmobilienScout24.at durchgeführten Umfrage, dass die Befragten bei ihren Umzügen tendenziell in der vertrauten Umgebung zu bleiben pflegten.



Sieben von zehn Städter zogen innerhalb derselben Stadt um, während drei Fünftel der Dorfbewohner im Dorf oder ländlichem Raum blieben. Bundesländergrenzen wurden in lediglich 14 Prozent der Fälle überquert. Die klassische „Landflucht“ vollzogen bereits rund ein Viertel der Befragten - sie verließen ihre Bleibe auf dem Land und wohnten fortan in einer Stadt.