Was ist schon selbstverständlich?

Wir, die so viel haben, wollen immer mehr

„Warum konnten die, für die all das nicht selbstverständlich ist, mir im Urlaub eigentlich so freundlich begegnen?“, dachte ich. Und plötzlich schämte ich mich. Gerade wir, die so viel haben, wollen immer mehr und noch mehr. Und wir übersehen dabei, dass alles, was wir haben, Geschenke Gottes sind. Nichts ist selbstverständlich. Alles ist geliehen, nicht verdient. Dieses Bewusstsein fehlt uns so oft. Das dachte ich mir, als unser Flieger Ende August in Schwechat landete. Und ich begann zu klatschen. Als Zeichen der Wertschätzung - weil Wertschätzung so unendlich wichtig ist. Als Zeichen der Demut und als Zeichen des Dankes an Gott. Weil er mein Leben trägt. Weil er mir gibt, was ich brauche, in guten und in schlechten Zeiten. Und so klatschte ich, und es war mir diesmal überhaupt nicht peinlich.