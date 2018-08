Drama pur! Salzburg verstolpert auch 11. CL-Anlauf

Der Europa-League-Semifinalist des Vorjahres trat von Beginn an dominant auf, agierte in der Offensive druckvoll und in der Defensive stets präsent. Vom Rasenschach der Vorwoche war keine Spur. Die größten Möglichkeiten in der Anfangsphase fand Daka vor. Der sambische Teamstürmer agierte aber in der 10. Minute beim Abschluss aufs verwaiste Tor zu wenig konsequent, nachdem Gäste-Goalie Milan Borjan den Ball bei seinem Ausflug verfehlt hatte. Im Anschluss an einen sehenswerten Doppelpass mit Dabbur stimmte wenig später die Ballannahme nicht (19.). Beide Versuche wurden zudem letztlich noch geblockt. Salzburg schnürte die Serben mit Powerfußball in deren Hälfte ein.