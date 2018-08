Historische Schuh-Revolution in der NBA

Damit sind zum ersten Mal in der ruhmreichen Geschichte der NBA sämtliche Farbkombinationen gestattet, wie sport1.de berichtet. Die Liga hatte die Regeln in der Vergangenheit zusehends gelockert. Zunächst galt die 51-Prozent-Schwarz-oder-Weiß-Regel. Mit Beginn der 2000er-Jahre wurde den Teams dann gestattet, Schuhe in der jeweiligen Team-Farbe zu tragen. Hinzu kamen Sondergenehmigungen zu speziellen Anlässen wie Weihnachten, an denen Schuh-technisch alles erlaubt war.