Djuricin hat kein Verständnis für „Gogo raus“-Rufe

Mit einem Tag Abstand hat Rapid-Trainer Goran Djuricin noch einmal zu den von der organisierten Fan-Szene der Hütteldorfer erhobenen Rücktrittsforderungen Stellung genommen. Beim 3:1 am Donnerstag im Play-off-Hinspiel zur Europa League gegen Steaua Bukarest war „Gogo raus“ im Allianz Stadion sowohl zu hören als auch zu lesen gewesen, was dem Wiener sauer aufstieß. Er habe „vollstes Verständnis“ für Proteste, wenn die Mannschaft so auftrete wie beim 0:0 gegen den WAC. „Unser Auftreten danach war in jedem Spiel anders. Aber so etwas wie gestern - tut mir leid, da fehlt mir jegliches Verständnis, wie so etwas kommt, wenn man 2:0 führt und noch zwei, drei Topchancen hat. Es ist die Frage, ob das der Mannschaft hilft oder kontraproduktiv ist“, so Djuricin.