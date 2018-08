Räikkönen überrascht im Ferrari als Schnellster!

Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen hat am Freitag mit der Trainingsbestzeit für den Grand Prix von Belgien überrascht! Der 38-jährige Finne benötigte in der Nachmittagssession 1:43,355 Minuten für den 7,004 Kilometer langen Kurs in Spa-Francorchamps. Damit war er 0,168 Sekunden schneller als Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Auf Rang drei folgte Valtteri Bottas (+0,448) im zweiten „Silberpfeil“.