Nach starker EM lässt Dadic die Seele baumeln

Tränen getrocknet

Die Enttäuschung, Edelmetall um Haaresbreite verpasst zu haben, war schon am Tag nach dem letzten Wettkampf weitgehend verflogen. „Meine Familie war da, alle waren megahappy. Und am Tag danach war ich es auch schon wieder“, meinte die Oberösterreicherin. Die positiven Erkenntnisse überwiegen. „Ich habe bei den Großereignissen abgeliefert“, so die Hallen-WM-Zweite vom März. Platz vier bei der EM in Berlin habe gezeigt, dass die mit der Weltspitze auf Tuchfühlung gehen kann und mit Blickrichtung Zukunft vor nichts mehr zurückschreckt. Aber zuerst genießt noch die „Beach vibes“.