Flusskreuzfahrt von Moskau nach St. Petersburg

Auch der Kanal, auf dem wir Moskau schließlich in Richtung Wolga verlassen, ist ein Monumentalwerk der Stalinzeit - eine gigantische Leistung, ein 128 km langes „Schaufenster des Sozialismus“. Inklusive acht prunkvollen Schleusen in nur vier Jahren und acht Monaten erbaut. Aber unter unvorstellbaren Opfern, von etwa 250.000 Gulag-Gefangenen, rund um die Uhr, bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad Celsius, vor allem mit der Hand. 900 Kilometer Eisenbahn wurden nur für den Materialtransport errichtet, 2500 Dörfer überflutet, 700.000 Menschen umgesiedelt. Fast 23.000 Zwangsarbeiter starben bis zur Eröffnung des auch Moskaus Wasserversorgung sichernden Kanals im Juli 1937. Insgesamt forderten Kanalbau und Umsiedlung noch viel mehr Opfer. Heute erinnert auf den ersten Blick nur noch der hoch aus dem Wasser ragende Glockenturm der Kirche von Kaljasin an die nicht mehr bestehenden Dörfer: für uns ein schönes Foto. Doch heute noch finden dort jährlich am Jahrestag der Überflutung Trauerfeiern statt.