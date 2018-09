Diese Regenschirme sind ihr Geld wert

Im Herbst ist ein guter Regenschirm besonders wichtig. Die Auswahl an Schirmen ist groß und die meisten Menschen greifen zu günstigen Varianten. Leider mangelt es bei diesen oft an der Qualität, was an regenreichen Tagen für Ärgernisse sorgt. Wir haben einige Schirmmodelle gesucht, die zwar hochpreisig, dafür umso hochwertiger sind.