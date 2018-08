„Hooorsti!“ Heute wäre Skoff 50 Jahre alt geworden

„Ich hätte ihn so gerne noch gespürt“

Das Krankenhaus hatte die Familie erst Samstagmittag verständigt, aber bereits Donnerstag war Skoff - lebend! - eingeliefert worden. „Ich hätte ihn so gerne noch gespürt, hätte die besten Ärzte der Welt kommen lassen, um ihn vielleicht doch noch zu retten“, so Boschitz damals. Aber kurz bevor er an diesem Samstag, dem 7. Juni 2008, in das Flugzeug nach Deutschland klettern konnte, bekam er die Todesnachricht.