Sturm: Ein Lichtblick und ein dunkler „Fleck“

Eine komplizierte Heimpremiere erlebte gegen Altach Otar Kiteishvili. Im Spiel nach vorne war die kleine Nummer neun der einzige Lichtblick, am Ende schlich aber auch er mit gesenktem Haupt zum ersten Mal zu den Sturm-Fans in die Kurve. „Erste Halbzeit war okay und gut von uns, aber wir haben es nicht geschafft, das zweite Tor zu machen. Dann ist’s schwer geworden“, so der Ex-Kapitän von Dinamo Tiflis, der die Stimmung in Graz trotz allem genießen konnte. „Ich hab Sturm-Spiele von der Tribüne miterlebt, aber am Feld ist’s viel besser. Klar sind die Leute nach dem Resultat enttäuscht, aber wir haben das Potenzial, noch viele Spiele zu gewinnen.“