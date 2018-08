RB Leipzig schrammt an Blamage vorbei

RB Leipzig ist am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der deutsche Bundesligist setzte sich nach Halbzeit-Rückstand beim Viertligisten Viktoria Köln glücklich mit 3:1 durch. Die Schlussviertelstunde mussten die Leipziger beim Stand von 2:1 nach einer Notbremse von Saracchi in Unterzahl agieren, Augustin erlöste RB in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum Endstand.