Fehlstart für Österreicherinnen gegen die Schweiz!

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat am Mittwoch in Steyr einen Fehlstart in die EM-Qualifikation hingelegt! Zum Gruppe-B-Auftakt unterlag die ÖVV-Truppe der Schweiz 1:3 (18,-13,-11,-19) und steht damit ohne Punkte da. Im Parallelspiel besiegte Kroatien Albanien in Zagreb 3:0. Die Albanerinnen sind am Sonntag in Tirana Österreichs nächster Gegner. Die Top zwei kommen zur Endrunde 2019.