Historisches Kirchendach wird aufwändig renoviert

Das ehemalige Zisterzienserstift Neuberg am Oberlauf der Mürz hat im Laufe der vergangenen 600 Jahre seinen mittelalterlichen Charakter weitgehend bewahren können. Schäden am Dach und am spätgotischen Dachstuhl haben jedoch eine Sanierung notwendig gemacht. Die Renovierung des Süddachs soll bis Oktober abgeschlossen sein.