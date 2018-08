Spätes Kinderglück: Top oder Flop?

Shitstorms, Kritik, Unverständnis

Im Jahr 2015 sorgte der Fall der 65-jährigen Annegret Raunigk für Unverständnis in der Öffentlichkeit. Die Lehrerin aus Deutschland, bereits Mutter von 13 Kindern, hatte sich in der Ukraine künstlich befruchten lassen und musste einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Geboren wurden die Kinder dann - zum Glück - gesund aber gute 14 Wochen zu früh, in der 26. Schwangerschaftswoche. Mittlerweile gab es Berichte über die offenkundige Überforderung der Dame mit ihren quirligen Kindern. So besuchen diese keine Spielplätze, um mit anderen Kindern Kontakte knüpfen zu können, sondern müssen mit Haus und Garten vorlieb nehmen. Auch dringend notwendige Arztbesuche sollen nicht eingehalten werden, weil laut eigenen Angaben kein Babysitter vorhanden ist.