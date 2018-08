MotoGP: Sie ist Superstar Rossis Rakete

Gemunkelt wird über die Liaison aber schon länger. Schon im Dezember tauchten in italienischen Gazetten die ersten Gerüchte auf. Novella, die wegen ihres Aussehens auch die Brooke Shields von Italien genannt wird, war damals auf der Ranch von Valentino Rossi in seiner Heimat Tavullia eingeladen. Bei dem Besuch hat es gefunkt. Ob ihm sein Liebeshoch auch beim Grand Prix in Spielberg einen Extra-Schub gibt?