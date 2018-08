Sogar von Hollywood verehrt

Superstar Valentino Rossi beispielsweise hat als Neuling in der Szene in den Neunzigern Aufsehen erregt, als er stundenlang am Hinterreifen durchs Fahrerlager gebrettert ist. Mittlerweile ist er neunfacher Weltmeister - und Darling der Hollywood-Stars. „Ich möchte gerne wie Valentino Rossi sein“, schwärmte Filmstar Brad Pitt, „ihn fahren zu sehen, ist wie ein schönes Gedicht zu lesen.“