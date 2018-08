Meister Salzburg: „Juno braucht noch Zeit“

Salzburg diesen Sommer: Vier Spiele, vier Siege - läuft! Nur das 2:0 in Mattersburg mit den Last-Minute-Toren war eine knappe Angelegenheit. Auch am Mittwochabend beim Königsklassen-Quali-Auftakt in Runde drei gegen Tetovo lief über weite Strecken alles glatt.