Die Seele leidet mit

Entzündete Gelenke senden ständig Signale des Schmerzgeschehens an das Gehirn, die Ort und Stärke einer möglichen Gewebeschädigung „angeben“. Das ist der körperliche Anteil des Schmerzgeschehens. Bei akuten Beschwerden steht die Warnfunktion im Vordergrund. „Eine ebenso wichtige Rolle spielen die emotionellen Anteile, die sowohl das Verhalten als auch das allgemeine Befinden bestimmen. Wie wir Schmerzen wahrnehmen, hängt nicht nur von körperlichen, sondern in hohem Ausmaß auch von psychischen Faktoren ab. Bei chronischen Beschwerden tritt die Reizleitung meist in den Hintergrund, die emotionalen Anteile überwiegen“, erklärt Prim. Assoc. Prof. PD Dr. Martin Aigner, Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie, Universitätsklinikum Tulln (NÖ), Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften.