Borussia Dortmund will Pedro von Fluminense

In 15 Spielen in Brasiliens Serie A erzielte der Stürmer zehn Tore, zwei weitere bereitete er vor. Die Fußstapfen sind zweifellos groß. Denn die Chelsea-Leihgabe erzielte vergangene Saison in der Rückrunde fabelhafte sieben Tore in zehn Spielen und schoss den BVB damit noch in die Champions-League-Qualifikation.