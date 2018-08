ÖVP: „Das Sozialsystem muss sicherer werden!“

„Das muss hart sanktioniert werden!“

Nehammer reagiert damit auf den jüngsten Betrugsfall in Tirol. Durch die verbotene Weitergabe der E-Card war nach Angaben der Polizei-Sondergrupppe „Sozialbetrug“ in Innsbruck ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Laut ÖVP hätten sich „in den letzten Jahren die Berichte über derartige Vorfälle gehäuft“. Jährlich würden 200.000 E-Cards verloren und 43.000 sogar gestohlen. „Betrugsfälle dieser Art gehen auf Kosten der Allgemeinheit und aller Beitragszahler. Das kann so nicht hingenommen, sondern muss hart sanktioniert werden!“, sagt Nehammer.