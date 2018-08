HP Sprocket Plus druckt einem das Blaue vom Himmel

Wer seine Urlaubsschnappschüsse nicht nur am Bildschirm betrachten will, sondern sie gleich so richtig in Händen halten will, druckt sie aus. Mobile Fotodrucker wie der HP Sprocket Plus erledigen das akkubetrieben im Auto, am Restauranttisch oder am Flughafen - und brauchen dazu keine Tinte, aber teures ZINK-Papier. Wir haben probegedruckt.