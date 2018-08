Zeitlose Schönheiten aus Blech und Chrom

Zum bereits 26. Mal rollten am Sonntag Oldtimer in die weststeirische Idylle und sorgten in Graggerer (Gemeinde Stainz) für einen neuen Besucher-Rekord. Mehr als 5000 Auto-Begeisterte aller Generationen ließen sich die Schönheiten aus Chrom und Blech nicht entgehen.