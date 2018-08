Sexparty-Agentur entwickelt App für sichere Dates

Neue App soll Dates sicherer machen

Auch den Sprung in die digitale Welt haben die „Killing Kittens“ längst geschafft. Jüngstes Projekt: Eine App, die (Online-)Dates sicherer machen soll. Das Konzept ist einfach. Man gibt grobe Eckdaten des Dates ein und wählt „Safe Mates“ aus, also Kontakte, die eine Nachricht erhalten, sollte man sich nicht zum angegebenen Zeitpunkt wieder melden. Die Idee dazu entstand in einem „Killing Kittens“-Chatroom, so Sayle: „Meinen Administatoren ist aufgefallen, dass sich Mitglieder gegenseitig mitgeteilt haben, wo und wann sie zu einem Date gehen - damit zumindest irgendjemand weiß, wo sie sich befinden, sollte etwas passieren.“