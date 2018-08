Gamer verlässt sexy Wetterfee für „Call of Duty“

FaZe Censor nimmt seinen Job als professioneller Gamer sehr ernst. So ernst, dass der YouTuber jetzt sogar die Beziehung zu seiner Partnerin Yanet Garcia (27) beendet. Die mexikanische Wetterfee ist selbst ein großer Star in den sozialen Medien. Doch das Power-Couple geht jetzt getrennte Wege. In einem YouTube-Video erklärt sich der mit bürgerlichen Namen als Doug Censor Martin bekannte Webstar: „Was ich gerade im Leben will, ist an ,Call of Duty‘-Wettkämpfen teilzunehmen, weil ich es einfach so sehr liebe. Ich liebe Wettbewerbe und ich werde einfach alles tun, was nötig ist, um ein Champion zu werden.“