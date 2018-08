Duell der Superstars - und Thiem ärgert Arnautovic

Thiem ist ja selbst großer Fußball-Fan und streifte in der Folge auch noch ein Trikot seines Lieblingsvereins FC Chelsea über, was Arnautovic und seine West-Ham-Teamkollegen als Lokalrivalen der „Blues“ natürlich nicht so gern sahen. Nach einem Fußball über das Tennisnetz, mussten die Sportler auch noch mit einem Tennisball per Fuß ihre Künste zeigen. Einmal versuchte Arnautovic gar zum Gaudium der Zuseher einen Fallrückzieher zu fabrizieren. Als jedoch auch Tennis-Rackets auf den Platz kamen, zog sich Arnautovic auf den Schiedsrichterstuhl zurück und kommentierte das Geschehen mit launigen Kommentaren.