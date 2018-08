Mein Kind stottert - was tun?

Es ist auch für Ihre Tochter gerade keine leichte Zeit. Womöglich macht es für Sie den Anschein, als würde sie das alles nur machen, um Sie zu ärgern, doch in Wirklichkeit steckt auch hinter negativem Verhalten immer ein Appell an die Eltern. Ihr Nachwuchs wünscht sich Ihre Aufmerksamkeit - um jeden Preis! Auch negative Aufmerksamkeit ist letztendlich Aufmerksamkeit. Wie steht es gerade um Ihre Familiensituation? Ist etwas passiert? Steht ein aufregendes Ereignis bevor? Wie geht es Ihrer Tochter im Kindergarten? Wie ist die Beziehungsdynamik innerhalb der Familie zurzeit? Da hilft nur eines: Dranbleiben und den Wunsch Ihrer Tochter nach Kommunikation aufnehmen. Fragen Sie nach und setzen Sie sich mit ihr auseinander. Ganz nach dem Motto: Wir streiten uns zusammen! Denn auch Konflikte austragen kann wertschätzend klappen. Sagen Sie „Stopp“, wenn es für Sie nicht mehr geht und bieten Sie ihr Alternativen für den Aggressionsabbau an, denn: „Es ist zwar okay, wütend zu sein, aber eben nicht, Pflanzen zu rupfen…“