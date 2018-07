Magdalena Lobnig bangt um EM-Start

Die Ruder-WM-Dritte Magdalena Lobnig ist in ein Übertraining geschlittert und deshalb für die Europameisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Glasgow fraglich. Die Kärntnerin trat Montag die Reise nach Schottland an, wird aber voraussichtlich erst Mittwoch entscheiden, ob ein Antreten Sinn macht. Schon beim Weltcupfinale in Luzern war sie wegen Müdigkeit über Platz fünf nicht hinausgekommen.