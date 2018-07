Eine Straßenoper über die Konsumgesellschaft

Seppi boykottiert seine eigene Geburt bis zum 60. Monat. Mwanza Mujila, der das Libretto für die Oper im Innenhof in der Theodor-Körner-Straße geschrieben hat, heult die Geschichte um den Nimmersatt mit seiner raspelnden Stimme in die laue Sommerabendluft. Das Orchester um Komponist Patrick Dunst begleitet mit einem einzigartigen Soundtrack das ebenso einzigartige Leben des Seppi: Er wächst und wächst, manchmal bis zu 90 Zentimeter in einer Nacht, er isst und isst, „seine Zähne sind öfter in Gebrauch als sein Gehirn“. In den Augen der rothaarigen Einheitsbrei-Nachbarskinder ist Seppi ein Monster.