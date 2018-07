Andere Liga! Red Bull Salzburg startet furios

27 Tore in der ersten Runde - was für ein Auftakt der neuen 12er-Liga! Aber Red Bull Salzburg ist nicht Tabellenführer. Denn gegen den bärenstarken LASK gab es „nur“ einen 3:1-Sieg. Munas Dabbur und seine Kollegen spielten Fußball wie in einer anderen Liga, erst in den zweiten 45 Minuten fuhr man den Pegel etwas runter. Überraschend: Neuzugang Junuzovic kam erst im Finish.