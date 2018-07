Nach Krebserkrankung: Torwart beendet Karriere

„Wolves“-Boss: „Ein wichtiger Teil unserer Familie“

„Als Carl uns die Nachricht überbracht hat, waren wir natürlich traurig“, so Wolverhampton-Chef Jeff Shi. „Aber zeitgleich hat es uns sehr gefreut, ihn so gesund und hungrig auf die Möglichkeiten, die vor ihm liegen, zu sehen. Carl ist in unseren Augen weit mehr als nur ein Spieler - er ist unser Bruder und ein wichtiger Teil unserer Familie.“