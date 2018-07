„Ziegelstadl“: Justizwache wirbt um Jobeinsteiger

Es ist nicht so einfach, geeignete Mitarbeiter für Österreichs Gefängnisse zu finden. Das Justizministerium ist immer wieder auf der Suche nach Bewerbern - auch in Tirol. Am Dienstag fand in der Geschäftsstelle des Arbeitsmarkt Service (AMS) eine Jobbörse statt. Zwei von insgesamt vier Bewerbern haben dabei überzeugt.