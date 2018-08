Wohnen auf kleinem Raum: Weniger ist mehr!

Freiheit & Autarkie

Tiny Häuser (engl. tiny = klein) sind allerdings kein städtisches Phänomen. Im Gegenteil. Die meisten der kleinen Häuser werden in ländlichen Gegenden aufgestellt - häufig von Menschen aus der Stadt, die sich ein kleines Wochenenddomizil errichten wollen, das sie sich auch leisten können. Die Lösungen sind vielfältig und reichen von liebevoll umgebauten Zirkuswägen auf Rädern bis zu transportablen Wohnmodulen, die nach dem Legostein-Prinzip aus- oder auch wieder zurückgebaut werden können. Dahinter steckt nicht selten eine innere Haltung. Es wird nicht mit vielen Quadratmetern geprotzt, sondern es gilt: Weniger ist mehr. Weniger Raum, weniger Energie- und Rohstoffverbrauch, weniger Ausgaben. Auf der anderen Seite: ein Mehr an Genuss. So sehen es jedenfalls jene, die sich ganz bewusst für ein Tiny Haus entscheiden.