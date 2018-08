Wohnungsumzug: Kammer warnt vor dubiosen Firmen

So schützen Sie sich vor Abzocke

Zugleich empfiehlt die Fachgruppe allen Kunden, im Vorfeld des Umzugs sorgsam die Firma auszuwählen: Nachzuschauen, ob es im Internet ein korrektes Impressum gibt, etwa mit Anschrift, Steuernummer und Geschäftszeiten. Seriöse Firmen bieten zudem ein schriftliches Offert und eine Vorbesichtigung an, die meist kostenlos ist. „Wir raten, ausschließlich Firmen mit Gütesiegel zu beauftragen“, erklärt Pokorny. Auf wko.at/ wien/kleintransporteure gibt es eine Liste mit Firmen, die ein Gütesiegel der Kammer aufweisen. „Diese sind geprüft und bieten ein Service mit Qualität“, so die Obfrau.