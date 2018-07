Sturm verspürt keinen Transfer-Leidensdruck mehr

„Ein Verein hat natürlich einen gewissen Leidensdruck, auch Geld über Transfers zu machen“, sagte Kreissl, während sein Team in der „Johan Cruijff Arena“ das Abschlusstraining für das Spiel des Jahres am (heutigen) Mittwoch (20.30 Uhr) absolvierte. Sturms sportlicher Leiter verspürt derzeit keinen Transferdruck. „Unsere Transferbilanz ist extrem positiv“, so Kreissl und zählt die jüngeren Verkäufe von Uros Matic (Kopenhagen), Bright Edomwonyi (Rizespor) oder Thorsten Röcher (Ingolstadt) auf.