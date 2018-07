Auch andere Städte haben ihre Autos gespendet

Doch wie verfahren andere Orte in Österreich mit ihren alten Feuerwehrautos? Per Zufallsprinzip hat die „Krone“ mehrere Städte und Gemeinden außerhalb Salzburgs mit der Bitte kontaktiert, die dort übliche Vorgehensweisen zu erklären. Es zeigt sich: Während Gemeinden ihre Alt-Fahrzeuge hauptsächlich weiterverkaufen, gibt es viele Städte, die ebenfalls schon ans Ausland gespendet haben. Drohen ihnen jetzt auch Ermittlungen? Der für die Feuerwehr zuständige Vizebgm. von Linz, Detlef Wimmer, winkt ab: „Bei uns ist nie ein Auto verschenkt worden ohne Beschluss des Stadtsenates. Alles andere wäre undenkbar. “ Der Grund: In Linz gibt es genau wie in Salzburg im Stadtrecht eine Höchstgrenze für den Wert von Schenkungen, die ohne politischen Beschluss erfolgen dürfen. Die liegt bei 5000 Euro. „Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass immer, wenn wir die ausrangierten FW-Fahrzeuge verkauft haben, dafür noch locker zwischen 10.000 und 15.000 Euro bekommen haben.“