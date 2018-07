NBA-Sensation! Jakob Pöltl hat einen neuen Klub

Pöltl erfuhr selbst erst am Mittwochnachmittag vom Vollzug der Wechselaktion. „Mein Agent hat mich heute Nachmittag informiert, dass der Trade durch ist. Im ersten Moment war ich doch etwas überrascht, auch wenn ich die Gerüchte zuvor mitbekommen habe. Aber wenn es dann so weit ist, ist es doch noch mal etwas anderes“, erklärte der gebürtige Wiener, der auch mit „etwas Wehmut“ Toronto verlässt. „Ich habe nach meinem Draft 2016 von den Coaches und meinen Mitspielern in Toronto die Chance und das Vertrauen bekommen, in der NBA Fuß zu fassen und mich als Spieler weiter zu entwickeln“, so Pöltl. Zudem habe er sich sowohl im Team als auch in der Stadt sehr wohl gefühlt und auch einige sehr gute Freundschaften geschlossen. „Es waren zwei absolut wichtige und tolle Jahre, auf die ich sehr dankbar zurückblicke. Auf der anderen Seite sind die Spurs eine Top-Adresse und eine tolle Herausforderung.“ Pöltl ist freilich gut informiert über die Texaner. „Ihre Organisation genießt den Ruf eine der besten, wenn nicht die beste in der NBA zu sein, ich glaube auch, dass ich vom System her gut ins Team passen könnte. Ich werde Toronto zwar vermissen, aber mein Blick ist definitiv nach vorne gerichtet.“