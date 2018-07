Madonna errichtet für Sohn Fußballschule in Malawi

Woher das plötzliche Interesse von Madonna Louis Ciccone für Fußball kommt, ist klar: Ihr Ziehsohn ist großer Fußballfan. Der US-amerikanische Star kehrte am Montag nach Malawi zurück, wo sie vor einem Jahr das Institut für Kindergesundheit gegründet hatte. Sie besuchte auch das Queen Elisabeth Krankenhaus, wo sie die Intensivstation und Kinderchirurgie besichtigte. In diesem Institut wurde die erste erfolgreiche Siami-Zwilling-Trennung in Malawi durchgeführt.