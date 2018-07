Salzburg: „Lainer-Alarm“ in drei Varianten

Alle drei Szenarien sind sportlich betrachtet ungünstig. In zwei Wochen fällt der Start zur Königsklassen-Quali. Steht Topmann Lainer nicht parat, ist die Misere im Außenverteidiger-Lager groß: Farkas ist verletzt, die Neuen Todorovic wie Ludewig (Adduktorenprobleme) sind noch mit der Intensität überfordert. Links ist Ulmer alleine, weil Honsak am Montag an Kiel verliehen wurde. Lösungen? Yabo oder Mwepu, die gegen Rennes in Halbzeit zwei rechts hinten aushalfen. Aber vielleicht nimmt Lainer am Dienstag ja kerngesund das Training auf und alle Sorgen sind vergessen …