Powetkin nächster Gegner von Weltmeister Joshua!

Boxweltmeister Anthony Joshua verteidigt seine WM-Titel im Schwergewicht am 22. September gegen den Russen Alexander Powetkin. Wie Joshuas Promoter am Montag auf Twitter bekanntgab, wird das Duell im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. Der 28-jährige Joshua ist in 21 Kämpfen unbesiegt. 20 davon gewann er durch K.o. Zu den Geschlagenen gehört auch Wladimir Klitschko. (Im Video Powetkin mit seinem berühmten K.o-Schlag gegen Price)