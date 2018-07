26:24 in epischem 5. Satz! Anderson im Finale

Der südafrikanische Tennisprofi Kevin Anderson steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale! Der 32-Jährige setzte sich am Freitag im zweitlängsten Wimbledon-Match aller Zeiten nach 6:36 Stunden 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4 und 26:24 gegen John Isner (USA) durch. Im Finale am Sonntag trifft Anderson auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal (ESP) und Novak Djokovic (SRB). „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, meinte der Weltranglisten-Achte beim Verlassen des Centre Courts. „Einer muss gewinnen. John ist ein großartiger Typ, ich habe wirklich Mitleid mit ihm.“