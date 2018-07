Kommt Diesel-Nachrüst-„Stein der Weisen“ aus Graz?

Eine neue Lösung in der Abgasnachbehandlung für Diesel-Pkw zeichnet sich ab. An der Technischen Universität Graz wurde ein Technologiekonzept getestet, das im Testbetrieb mit einem Euro-5-Fahrzeug unter realen Fahrbedingungen die Euro-6-Emissionsstandards für Stickoxide (NOx) sogar übertroffen hat, wie die TU Graz am Donnerstag meldete. Die EU-Kommission zeichnete die Idee mit 1,5 Millionen Euro aus.